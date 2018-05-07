В Україні посилять вимоги до якості харчування в навчальних закладах

Посилені вимоги почнуть діяти у вересні 2019 року.

В Україні з 20 вересня 2019 року почнуть діяти посилені вимоги до якості харчування у навчальних закладах, які передбачають запровадження системи державного контролю на всіх етапах виробництва харчових продуктів.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Контроль за безпекою харчування у навчальних закладах з 20 вересня 2019 року буде здійснюватися за новими правилами. Зокрема, важливим нововведенням для компаній, які надають послуги харчування, стане введення системи НАССР (міжнародна система аналізу небезпечних факторів харчування - УНІАН)», - йдеться в повідомленні.

Міністерство повідомляє, що така вимога передбачена Законом України «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів», який набрав чинності 20 вересня 2015 року і передбачає 5-річний перехідний період для підприємств з малими потужностями. У більшості випадків - це і є суб'єкти господарювання, які надають послуги харчування в освітніх установах. Для цих компаній, за інформацією Міністерства, закон набуде чинності 20 вересня 2019 року.

Мінагропрод повідомив, що підприємства, які надають послуги харчування в навчальних закладах, в 2019 році повинні бути внесені до Державного реєстру потужностей операторів ринку і мати можливість встановити інші компанії, які постачають їм харчові продукти, тобто забезпечити простежуваність.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що створення нового контролю якості за харчовими продуктами є стратегічним пріоритетом уряду.

За словами Гройсмана, досягти безпеки харчових продуктів можна завдяки реалізації комплексу заходів, які застосовуються в розвинених країнах світу.