У Криму критична ситуація: через брак опадів може загинути врожай

У більшості районів склалася критична ситуація із забезпеченням вологою і за відсутності найближчим часом продуктивних дощів, це може призвести до загибелі озимих і ярих зернових культур.

Підконтрольне Кремлю «міністерство сільського господарства окупованого Криму» повідомляє, що через брак вологи на півострові можуть загинути озимі та ярі культури «на значних площах».

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Про це пишуть "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу "відомства".

«Обстеження посівів по регіонах показало, що в більшості районів склалася критична ситуація із забезпеченням вологою і за відсутності найближчим часом продуктивних дощів, це може призвести до загибелі озимих та ярих зернових культур на великих площах і значного зниження їх врожайності на збережених полях», – йдеться в повідомленні.

За словами російського міністра сільського господарства Криму Андрія Рюмшина, критична ситуація склалася через невелику кількість опадів взимку.

«Згідно з аналітикою, яку провело наше відомство, друга половина 2017 року відрізнялася недостатньою кількістю вологи, що відбилося на несвоєчасності сходів озимих культур та їх розвитку. Зимовий період також не сприяв накопиченню вологи в грунті, і надія на продуктивні опади весняного періоду теж не виправдалася», – зазначив він.

За даними заступника директора з науки НДІ сільського господарства Криму Людмили Радченко, найбільш небезпечна ситуація з урожаєм озимих склалася на півночі та сході Криму – Первомайський, Роздольненський, Джанкойський, Нижньогірський, Совєтський, Чорноморський, Ленінський та Кіровський райони.

Ще в січні російський міністр сільського господарства півострова Андрій Рюмшин прогнозував, що в 2018 році в анексованому Криму очікується хороший урожай цукрових буряків і зернових культур. Тоді чиновник повідомив, що кримські аграрії відсіяли 436 тисяч гектарів озимої пшениці та планують зібрати не менше 1,7 мільйона тонн зерна.

У той же час деякі кримські аграрії поскаржилися місцевим ЗМІ, що вирощують пшеницю собі в збиток. Через санкції, втрати ринків і низькі закупівельні ціни у сусідній Росії їхня продукція сильно подешевшала. Крім того, істотну частину прибутку кримські фермери втратили через брак прісної води на півострові.