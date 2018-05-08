Україна почала продавати менше цукру

У квітні наша країна скоротила експорт цукру на 12% - до 41,8 тис. тонн

Українські виробники за квітень поточного року скоротили експортні поставки цукру на 12% порівняно з березнем - до 41,8 тис. тонн, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

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«Хоча темпи відвантажень дещо знизилися: у квітні майже на 12% менше, ніж у березні, географія експорту не змінилася. Найбільше поставок було здійснено до Узбекистану - 55%», - процитувала прес-служба керівника аналітичного відділу «Укрцукор» Руслану Бутило.

У повідомленні також сказано, що 12% від загального обсягу поставок у квітні було здійснено до Великобританії, ще 6% - до Азербайджану і близько 15% - до Молдови, Лівіъ та Туреччини.

Також прес-служба повідомила, що сумарно за вересень-квітень 2017-2018 маркетингового року (МР, вересень 2017 – серпень 2018) експорт цукру становить 379,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські цукрові заводи в лютому завершили поточний сезон цукроваріння, який стартував 30 серпня 2017 року, і виробили за його підсумками 2,14 млн тонн цукру, що на 6,5% більше порівняно з минулорічним показником.