В Україні стали виробляти менше пива

Українські пивовари в січні-жовтні 2014 року виробили 211 млн. декалітрів пива солодового (включаючи пиво безалкогольне і пиво із вмістом алкоголю не менш як 0,5%), що на 10,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, в жовтні обсяг виробництва пива становив 14,3 млн. дав, що на 3% більше, ніж у жовтні 2013 року, але на 15,6% менше від показника вересня поточного року.

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