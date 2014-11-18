Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 35%

Обсяг виробництва нерафінованої соняшникової олії в Україні за 10 місяців поточного року становив 3,4 млн тонн, що на 35,7% більше, ніж у січні-жовтні 2013 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, минулого місяця обсяг виробництва соняшникової олії становив 384 тис. тонн, що на 4,9% менше, ніж у жовтні 2013 року, але на 33,5% більше вересневого показника поточного року.

Виробництво маргаринів і харчових жирів у країні, за даними Держстату, за звітний період скоротилося на 2,6% - до 222 тис. тонн. У тому числі в жовтні обсяг виробництва цієї продукції становив 24,5 тис. тонн, що на 13,5% поступається жовтневому показнику минулого року, але на 5,8% більше, ніж у вересні цього року.

Читайте такожУкраїна помітно збільшила експорт аграрної продукції до ЄвросоюзуЯк повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в Україні в 2013 році становило 3,3 млн тонн, що на 10,1% менше, ніж роком раніше.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.