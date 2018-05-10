Українські аграрії відзвітували про експорт зернових

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становив 15,4 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018) станом на 10 травня експортували 34,8 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 15,4 млн тонн, ячменю - 4,1 млн тонн, жита - 34,8 тис. тонн, кукурудзи - 15 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 389,2 тис. тонн борошна, з яких 387,7 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,5 тис. тонн - інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилась на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.