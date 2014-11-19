В Україні можуть знизити вартість акцизу на алкоголь

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

«Ми сьогодні підтримаємо рішення Міністерства фінансів України щодо зменшення вартості акцизної марки на алкогольні напої, тому що вартість акцизної марки була надумано збільшена, щоб сплачувати роялті, і не для того, щоб контролювати переміщення підакцизних товарів, а дати можливість комусь заробити», - сказав Яценюк.

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Прем'єр-міністр висловив надію на те, що виробники алкогольної продукції будуть у повному обсязі виконувати податкові зобов'язання, оскільки уряд врахував їхні побажання, пішовши на зниження вартості акцизної марки.

«З одного боку, ми підняли ставки акцизного збору, з іншого - ми зменшуємо тиск з собівартості на виробників акцизної продукції», - сказав голова уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що у вересні 2013 року в Україні було запроваджено акцизні марки нового зразка на алкогольну і тютюнову продукцію. Ціна на нові марки для алкогольних напоїв склала до 0,27 грн/шт., а для сигарет - до 0,142 грн/шт. Введення нових акцизних марок було покликане забезпечити більш дієву систему захисту населення від фальсифікатів і підробленої підакцизної продукції.

Водночас у березні 2014 року прем'єр-міністр Яценюк заявив про малоефективність використання акцизної марки, запропонувавши ввести замість неї електронний облік підакцизних товарів. За словами голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, електронна акцизна марка повинна бути запущена у країні до кінця року.

З 1 липня акцизний збір на спирт і міцні спиртні напої в Україні було підвищено на 25%, до 70,53 грн/л 100% спирту, на пиво - на 42,5%, до 1,24 грн/л.