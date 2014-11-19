Україна заборонила ввезення птиці з трьох країн ЄС у зв'язку з загрозою пташиного грипу

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення птиці, продукції та сировини з неї з Великої Британії, Нідерландів і Німеччини у зв'язку із загрозою поширення пташиного грипу.

Згідно з повідомленням відомства, в цих країнах реєструються випадки високопатогенного грипу птиці з високою смертністю і ризиком зараження людей.

«У зв'язку з небезпечною ситуацією, що склалася, і з метою недопущення занесення збудника зазначено хвороби на територію України, Держветфітослужба заборонила імпорт з вищезгаданих країн птиці, продукції та сировини з неї», - сказано в повідомленні служби.

Читайте такожВ Україні пропонують створити 30-кілометрову буферну зону на кордоні з РФ та Білоруссю, щоб зупинити АЧСЯк повідомляв УНІАН, у листопаді в Німеччині, Великій Британії та Нідерландах були зафіксовані у великих птахогоподарствах спалахи пташиного грипу. З 16 листопада влада Нідерландів заборонила транспортування птиці і яєць по країні.

Пташиний грип - гостра інфекційна вірусна хвороба птахів. Вірус передається людям, проте не передається від людини до людини.