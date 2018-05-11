Рання полуниця: як правильно вибирати перші ягоди (відео)

Покупці здебільшого женуться за розміром та блиском і помиляються, бо насправді полуниці слід вибирати за іншими критеріями.

Полуниці захопили вуличні ятки і полиці крамниць, а різниця в ціні коливається від 60 до понад 200 грн за кілограм ягід. Покупці здебільшого женуться за розміром та блиском і помиляються, бо насправді полуниці слід вибирати за іншими критеріями.

Читайте такожВ Україні трохи сповільнилося зростання цін

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ягоди впевнено посунули огірки і редис на задній план вуличних яток. Перехожі задивляються, зупиняються, визнають небезпеку нітратів, але забирають полуниці додому. "Ми часто купуємо. Бачите – ніби живі. Все добре", - кажуть кияни.

Журналісти з'ясували, як насправді потрібно вибирати полуниці.

Зі слів знавців, ягоди мають бути яскраві, але не темні, хвостики не сухі, але легко відриватися, зерна – занурені у м’якоть, а якщо насіння стирчить і нагадує їжачка, така полуничка буде з кислинкою. А от форма для смаку значення не має.

Хімію в ягодах на столичному Житньому ринку журналісти взялися перевіряти нітратомером – він показав однакову норму для ягід, які різняться в ціні у три рази. Фахівці таким приладам не довіряють і кажуть, що реальний аналіз може зробити тільки лабораторія. Біля суниць за 200 грн прикріплений висновок досліджень, а от біля ягід за 80 такого папірця немає.

Справжній сезон полуниць розпочнеться за два тижні – тоді тепличні ягоди зникнуть з прилавків, аби поступитися ґрунтовим. Завдяки гарному врожаю закарпатські фермери прогнозують падіння цін на ранню полуницю.