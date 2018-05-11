Аграрії засіяли ранніми ярими зерновими культурами 93% запланованих площ

Зокрема, посіяно 1,5 млн га (92% від плану) ярого ячменю, 185 тис. га (91%) вівса, 163 тис. га (93%) пшениці, 412 тис. га (97%) гороху.

Українські аграрії засіяли ранніми ярими зерновими культурами 2,2 млн га, або 93% запланованих до посіву площ у всіх областях України, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, посіяно пшениці - 163 тис. га (93% від плану), ячменю – 1,5 млн га (92%), вівса - 185 тис. га (91%), гороху - 412 тис. га (97%).

Також повідомляється, що посів кукурудзи проведено на площі 3,8 млн га (83% від плану), гречки - 38 тис. га (25%), проса - 20 тис. га (36%).

Крім того, завершується посів цукрових буряків - вже засіяно 275 тис. га (92% площ). Соняшник посіяний на площі 4,9 млн га (88%), соя - на площі 1,2 млн га (61%).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 млн га.

За даними Мінагропроду, озимі культури на зерно під урожай 2018 року посіяні на площі 7,3 млн га, або 101% до площ, засіяних під урожай 2017 року.