У Росії роздрібні ціни на гречку зросли майже на 30%
19:36, 19 листопада 2014Агро
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Ціна гречаної крупи у роздробі в Росії до 17 листопада зросла на 27% щодо рівня 31 жовтня.
Роздрібні ціни на гречку зросли на 27% / фото УНІАН
Про це йдеться у матеріалах Росстату, пише Прайм.
Згідно з даними Росстату, вартість охолоджених курей за 17 днів листопада у роздробі зросла на 27%, а свинини - на 25%.
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Також значно збільшилися роздрібні ціни на цукор-пісок - на 19%, ковбасу варену - на 16% і ковбасу варено-копчену і напівкопчену - майже на 14% проти результату кінця жовтня 2014 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що російські роздрібні мережі почали отримувати повідомлення від постачальників гречаної крупи про зростання цін на свою продукцію через втрату в Сибіру врожаю, який загинув під 30-сантиметровим шаром снігу.
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