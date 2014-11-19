У Росії роздрібні ціни на гречку зросли майже на 30%

Про це йдеться у матеріалах Росстату, пише Прайм.

Згідно з даними Росстату, вартість охолоджених курей за 17 днів листопада у роздробі зросла на 27%, а свинини - на 25%.

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Також значно збільшилися роздрібні ціни на цукор-пісок - на 19%, ковбасу варену - на 16% і ковбасу варено-копчену і напівкопчену - майже на 14% проти результату кінця жовтня 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські роздрібні мережі почали отримувати повідомлення від постачальників гречаної крупи про зростання цін на свою продукцію через втрату в Сибіру врожаю, який загинув під 30-сантиметровим шаром снігу.