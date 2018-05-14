До України не пустили заражені томати з Туреччини

За інформацією Держпродспоживслужби, заражені південноамериканською міллю овочі будуть повернуті в країну-експортера.

В Одеському морському торговельному порту затримали понад 20 тонн турецьких помідорів, заражених південноамериканської міллю.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, зазначений карантинний шкідник був виявлений 10 травня при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів.

"Фітосанітарні інспектори Одеського морського торговельного порту у вантажі свіжих помідорів вагою 20,77 тонни, походженням з Туреччини, виявили карантинний шкідливий організм - південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заражений вантаж буде повернено до країни-експортера.

Довідка УНІАН. Південноамериканська томатна міль - Tuta absoluta Meyr - пошкоджує рослини пасльонових в будь-якій фазі - від початку сходів до повного дозрівання врожаю. Крім томатів, вона пошкоджує баклажани, перець, фізаліс, картоплю і багато дикорослих і декоративних рослини пасльонових. Вона здатна вижити і дати потомство за будь-яких умов, в будь-якому місці та в будь-яку пору року, де тільки виявиться.

Томатна міль розвивається дуже швидко. Може призводити до втрати врожаю до 100%.