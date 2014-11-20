"Гречана" криза змусила Росію вперше за три роки відкрити держрезерв

У Росії роздрібна ціна гречки з початку листопада злетіла на 27,5%, тепер держава готується до крайніх заходів, пише "Комерсант".

Щоб стабілізувати ціни, уряд обговорює відкриття гречаних запасів Росрезерву. Мінсільгосп не бачить підстав для паніки, запевняючи, що за підсумками року дефіцита не буде.

Майже за три тижні середня ціна гречки зросла до 45,86 руб. за 1 кг. Збільшення вартості гречки випереджало зростання індексу споживчих цін: з 11 по 17 листопада цей показник виріс на 0,3%, з початку місяця - на 0,7%.

Читайте такожУ Росії почалася "гречана криза": не більше 5 кг в одні руки (відео)До відкриття резервних запасів влада РФ вдається вкрай рідко, коли зростання цін на той чи інший продукт першої необхідності досягає критичних значень. Останній раз чиновники погодилися відкрити Росрезерв в 2011 році, випустивши на ринок близько 300 тис. тонн цукру-піску. Тоді в країні середня ціна на цей продукт за півроку зросла на 63%, до 41 руб. за 1 кг. Причиною цього стали аномальні погодні умови у бурякосіючих районах.