Україна отримала право експорту яловичини до Туреччини

Робота над узгодженням форми ветеринарного сертифікату на експорт української яловичини до Туреччини зараз перебуває на фінальній стадії.

Україна отримала право експорту яловичини на турецький ринок, повідомляє Держслужба з питань безпечності продуктів харчування і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, Україна отримала право експорту в результаті роботи технічної місії Головного директорату захисту та контролю Міністерства сільського господарства Туреччини, яка працювала в Україні наприкінці квітня 2018 року.

«Турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, які зацікавлені в експорті своєї продукції до Туреччини», - повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Також у повідомленні зазначається, що робота над узгодженням форми ветеринарного сертифікату на експорт української яловичини до Туреччини перебуває на фінальній стадії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держпродспоживслужби, в 2017 році право експорту продуктів харчування тваринного походження отримало 61 українське підприємство, в результаті чого перелік експортерів цієї продукції розширився до 728 агровиробників.