Китай вирішив скасувати держмонополію на сіль
Демонополізація ринку солі почнеться в 2016 році і повинна бути завершена до 2017 року
Уряд КНР має намір скасувати до 2017 року державну монополію на сіль, введену 64 роки тому.
Про це повідомило сьогодні Центральне китайське телебачення, передає ТАСС.
"Основним напрямом реформ у соляній промисловості буде зменшення ролі уряду в комерційних операціях та скасування монополії на кухонну сіль", - наводить телеканал заяву Міністерства промисловості та інформатизації КНР. Як стверджують у відомстві, заплановані заходи "лібералізують ціни і відкриють ринок гуртової торгівлі та дистрибуції харчової солі".
Читайте такожКитай закрив $150 млн проект з будівництва автозаводу в РосіїЗгідно із заявою, демонополізація ринку солі почнеться в 2016 році і повинна бути завершена до 2017 року. В міністерстві не уточнюють, чи до виробництва і торгівлі сіллю допустять іноземні компанії.
Китай є найбільшим споживачем солі в світі. За експертними оцінками, частка КНР становить майже чверть світового попиту.
Державна монополія на столову сіль була введена в КНР в 1950 році. В даний час галузь підпорядкована Китайській державній солепромисловій корпорації.
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