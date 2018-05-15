Україна зможе експортувати до Катару м'ясо, молоко, рибу і яйця

Держслужба з питань безпеки харчових продуктів та екологічного здоров'я Держави Катар погодила ветеринарні сертифікати для української продукції тваринництва.

Україна зможе експортувати м'ясо і м'ясні продукти, зокрема, м'ясо птиці, яловичину, а також молоко і молочні продукти, столові яйця і яєчні продукти, рибу та рибопродукти в Катар.

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Про це повідомила Асоціація тваринників України.

Як повідомляється в релізі, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та екологічного здоров'я Держави Катар погодила ветеринарні сертифікати для української продукції тваринництва.

В асоціації повідомили, що це узгодження надійшло від Посольства Держави Катар в Міністерство закордонних справ України у відповідь на ноту МЗС України про погодження вищезазначених ветеринарних сертифікатів для експорту тваринницької продукції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна отримала право на експорт яловичини до Туреччини.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 млрд дол. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце займають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.

Українські аграрії за січень-лютий 2018 року експортували продукції майже на 3 млрд дол. Найбільшим імпортером української аграрної та харчової продукції у січні-лютому стала Індія, куди експортовано продукції на 335,9 млн дол. Також до п'ятірки країн-найбільших покупців увійшли Іспанія – 201,1 млн дол., Нідерланди - 199,3 млн дол., Єгипет – 189,6 млн дол. та Італія – 185,6 млн дол.