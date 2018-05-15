Урожай фруктів та ягід в Україні може зрости на 30% - експерт

При цьому ціни на плодово-ягідні культури залишаться на рівні минулого року.

Українські агропідприємства в 2018 році, за попередніми прогнозами, отримають урожай фруктів і ягід на рівні 400-500 тисяч тонн, що на 10-30% більше, ніж у 2017 році.

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Про це повідомив глава асоціації "Укрсадпром" Дмитро Крошка на прес-конференції.

"У 2018 році ми прогнозуємо, що обсяги продукції, яку виростять українські промислові підприємства, будуть більше, порівняно з 2017 роком. На сьогоднішній день ми, за попередніми оцінками, очікуємо збільшення врожаю на 10-30%", - сказав Крошка.

Він додав, що в цьому сезоні очікується урожай фруктів і ягід до 400-500 тисяч тонн.

Разом з тим, за словами експерта, на обсяг врожаю ягід і фруктів та його якість негативно можуть вплинути такі фактори, як різке потепління, швидке цвітіння, посуха, град, трудова міграція і брак кадрів на підприємствах.

Також голова асоціації "Укрсадпром" зазначив, що збільшення обсягу врожаю не вплине на формування цін на плодово-ягідну продукцію і вони залишаться на рівні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укрсадпром", українські аграрії у січні-березні 2018 року збільшили експорт плодів і ягід на 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 57 мільйонів доларів. Головними продуктами в товарній структурі вітчизняних поставок за кордон у поточному році стали волоські горіхи (42 мільйона доларів), заморожені ягоди (10 мільйонів доларів), а також яблука і груші (5 мільйонів доларів).