В Україні можуть заборонити використання пальмової олії

Законопроектом також встановлюється адміністративна відповідальність за порушення заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

Верховна Рада України схвалила проект закону, яким забороняється використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів, молока і молочних продуктів, а також встановлюється адміністративна відповідальність за порушення цієї норми.

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За ухвалення законопроекту №3871 "Про внесення змін у деякі закони України щодо заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів" у першому читанні проголосували 233 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроектом пропонується викласти в новій редакції частину другу статті 6 доповнити статтю 21 закону України "Про молоко та молочні продукти" в частині заборони використовувати у виробництві молока і традиційних молочних продуктів пальмової олії і передбачити заборону використання пальмової олії в ст. 27 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

Також законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши адміністративну відповідальність за вчинене правопорушення, а саме: виробництво, введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків з безпеки, якості, в тому числі харчових продуктів з вмістом пальмової олії, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, якщо порушення вчинено повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, штраф зростає - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У пояснювальній записці також зазначається, що пальмова олія та її жирні кислоти можуть підвищують рівень холестерину в крові і провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння і роблять пальмова олія шкідливим продуктом в харчуванні людини. "Але, незважаючи на це, воно широко застосовується в Україні при виробництві харчових продуктів, зокрема, молочної продукції та кондитерських виробів в якості замінника дорогої олії, що в свою чергу спричиняє здешевлення виробництва", - йдеться в записці.

Як повідомляв УНІАН, за дев'ять місяців 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) Україна імпортувала 145,7 тисячі тонн пальмової олії проти 136,2 тисячі тонн роком раніше.

Основними постачальниками пальмової олії до України є світові лідери виробництва – Малайзія та Індонезія.