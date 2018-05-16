Черешня з південних садів дорожчає вшестеро дорогою до Києва (відео)

Черешневий сезон розпочався в Україні майже на два тижні раніше, ніж зазвичай, і фермери прогнозують гарний урожай.

На Миколаївщині фермери її віддають максимум по 30 гривень за кілограм, а в столиці продають і по 150 гривень.

Читайте такожРання полуниця: як правильно вибирати перші ягоди (відео)

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Черешневий сезон розпочався в Україні майже на два тижні раніше, ніж зазвичай. Цьогорічна погода сприяла цвітінню та опиленню, тож фермери прогнозують гарний урожай", - йдеться в повідомленні.

На Миколаївщині вже дозрів перший ранній сорт цієї ягоди та розпочався її збір. "Спробуємо торгувати вже", - каже працівниця саду Ірина Гох. Агрономи вважають, що попереду гарний врожай, тому фальстарту не буде – і це стосується не тільки черешні. "Не було заморозків під час цвітіння. Тому на сливу, персик, яблука очікується гарна врожайність", - твердить Олександр Зленко.

В Укрсадпромі більш обережні, бо навесні була засуха, а подекуди град, але й офіційні прогнози любителів ягід теж потішать. "На відміну від нормальної погодної ситуації, трьох тижнів цвітіння, ми отримали за 5-10 днів. Попередньо ми очікуємо збільшення врожаю на рівні 10-30 відсотків порівняно з 2017 роком", - розповів голова асоціації Дмитро Крошка.

Агрономи ж вважають, що засуха вплинула тільки на розмір фруктів, а не на їх кількість. І демонструють, що навіть старенький сад рясно обліплений ягодами, а в молодих садах урожайність буде ще більшою.

"Україна буде з фруктами. Сподіваюся, і ціна буде більш-менш", - каже Зленко.

Директор садівничого господарства Микола Кримчаков каже, що в питанні ціноутворення майже все залежить від оптовиків, бо поки та сама черешня доїде з півдня до столиці, вона може подорожчати в шість разів.

"Якщо у нас взяли по 25 гривень, він у Києві торгує по 125-150. Я був там на ринках, підходив, казав: що ж ви робите?", - каже Кримчаков.

Однак і в самому Миколаєві першу черешню продають не набагато дешевше – по 100 грн за кіло. "Перша – завжди дорого", - виправдовується продавчиня Тетяна Гончарова і заспокоює, що така ціна триматиметься лише день-два, а далі буде щодня знижуватися. "Цього року дуже багато вишні, черешні, абрикос. Буде дешева, хороша ціна", - прогнозує вона. Фахівці пояснюють, що пік черешневого сезону припаде на кінець травня, коли дозріє найсолодший сорт цієї ягоди – "Валерій Чкалов".