Імпорт агропродукції до України зріс на 27%

Оборот торгівлі агропродукцией між Україною та ЄС становить 2,2 мільярда доларів.

Імпорт аграрної продукції в Україну в I кварталі 2018 року збільшився до 669 мільйонів доларів, що на 27% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на заступника директора інституту Миколи Пугачова.

"У I кварталі відбулося збільшення як імпорту - до 669 мільйонів доларів (+27%), так і експорту - до 1513 мільйонів доларів (+15%) порівняно з відповідним періодом 2017 року", - цитує прес-служба Пугачова.

За його словами, в січні-березні 2018 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом становив 2,2 мільярда доларів, а позитивне сальдо для України становило 845 мільйонів доларів.

Зазначається, що Україна імпортує насіння олійних, какао-боби, шоколад, різні харчові продукти, відходи переробної промисловості, спирт та алкогольні напої.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту аграрної економіки, в 2017 році був зафіксований найвищий обсяг імпорту насіння соняшнику – 24,8 тисячі тонн. Його частка в закупленому за кордоном насіннєвому матеріалі становила близько 58%. Соняшнику закупили на 230,3 мільйона доларів у Туреччині (35,8% загального імпорту насіння цієї культури), в США (26,4%), у Франції (15,3%), в Іспанії (6,3%) та в Чилі (4,9%). Майже третину від загальної суми закупівель насіннєвого матеріалу – 131,2 мільйона доларів – була витрачена на придбання 35,2 тисячі тонн насіння кукурудзи. Їх імпортували з Румунії (34%), Угорщини (26%), Франції (17,2%), Сербії (9%) і Швейцарії (6,1%). Ріпаку минулого року закупили на 32,3 мільйона доларів. Основні постачальники продукції – Польща (51%) і Німеччина (36,0%). Насіння сої імпортували з Канади (70%) та Чехії (10,7%) на 2,5 мільйона доларів.