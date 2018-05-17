Українські аграрії в першому кварталі експортували продукції на $4,3 мільярда

Найбільшу частку становлять продукти рослинного походження (яких експортовано на 2,2 млрд дол.), у тому числі зернові культури (1,6 млрд. дол.)

Українські аграрії в січні-березні 2018 року експортували сільськогосподарської продукції на 4,3 млрд дол., що відповідає 38% усього експорту України за цей період, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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За даними Мінагропроду, найбільше експортували продуктів рослинного походження - на 2,2 млрд. дол., у тому числі зернових культур - на 1,6 млрд. дол.

Експорт жирів та олії становив 1,2 млрд дол., готових харчових продуктів - 0,7 млрд дол., живих тварин і продуктів тваринного походження - 279 млн дол.

За I квартал 2018 року в Україну було імпортовано аграрної продукції на 1,3 млрд дол., що дозволило сформувати позитивне зовнішньоторговельне сальдо за цією групою товарів у 3 млрд дол.

Зокрема, імпортували живих тварин і продуктів тваринного походження - на 210 млн дол., продуктів рослинного походження - на 570 млн дол., жирів та олії - на 65 млн дол., готових харчових продуктів - на 498 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за перші три місяці 2017 року експортувала сільськогосподарської продукції на 4,6 млрд дол., що на 38,3% перевищує показник за січень-березень 2016 року.