Росія не змогла знайти заміну норвезькому лососю

Введення Росією продуктових антисанкцій на початку серпня призвело до того, що на ринку стало більше замороженого лосося з Чилі. Імпорт свіжого, тобто охолодженого, лосося з липня по жовтень цього року скоротився більш ніж удвічі - з 7 тис. т в місяць до ембарго до 3 тис. т в місяць. Про це свідчать дані Федеральної митної служби (ФТС), які є в розпорядженні «Известий».

Фарерські острови, що замінили Норвегію у постачанні свіжої червоної риби, поки не можуть дати необхідні обсяги.

Виходячи з даних ФМС, після припинення поставок охолодженої червоної риби з Норвегії імпорт був переорієнтований на Фарерські острови (санкції Росії не поширюються на автономії, що входять в Данію, - Фарерські острови і Гренландію). Загальний річний обсяг видобутку Фарер становить лише 67-69 тис. т в рік, острови можуть запропонувати Росії обмежену кількість свіжого лосося. У липні з Фарерських островів в Росію було поставлено всього 140 т охолодженого лосося, у серпні - 312 т, а у вересні розмір поставок досяг 2991 т, однак подальше істотне збільшення обсягу поставок малоймовірно. У жовтні показник збільшився всього на 41 т, до 3032 т.

Читайте такожЄБРР: Росія найбільше постраждає від свого продуктового ембаргоНа тлі падіння ввезення охолодженої червоної риби в країну збільшилося ввезення замороженої продукції з Чилі: з 2,6 тис. т в липні до 11,5 тис. т в жовтні. Доставляти охолоджену рибу з Чилі в Росію для масового споживання технологічно неможливо, так як вантаж йде 40 і більше днів. Доставка авіацією робить цей продукт занадто дорогим.

За заявами учасників ринку, заміщення охолодженого лосося замороженим призвело до того, що в Росії стало менше якісної червоної риби - як для переробних підприємств, які готують з охолодженого сировини стейки і філе, так і для кінцевих споживачів, яким в роздробі частіше стали пропонувати розморожену рибу під виглядом охолодженої.