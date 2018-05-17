Чума свиней: до ЄС забороняють ввозити м'ясо та молоко з "третіх країн"

Передбачені невеликі виключення для окремих видів їжі.

В ЄС вступають в силу обмеження на ввезення для особистого користування продуктів тваринного походження з третіх країн. Зокрема, заборонено ввіз м'яса, молока і продуктів з них.

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Про це повідомляють Страна.uа.

Литовські митники повідомляють, що заборона введена з метою уникнути зараження тварин африканською чумою свиней (АЧС).

"На територію країн ЄС заборонено ввозити: м'ясо та м'ясні продукти (сало, свіже або перероблене м'ясо, зокрема птицю, жири, ковбаси, м'ясні консерви, хлібобулочні вироби з м'ясом, соуси або супи з м'ясом), молоко та молочні вироби, корм для домашніх тварин, до складу якого входить м'ясо або молочні продукти", - зазначає відомство.

Обмеження не стосуються таких країн, як Андорра, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія.

"Інформуємо, що обмежується ввезення продуктів тваринного походження для особистого користування з третіх країн на територію ЄС. Заборонено ввозити м'ясо, молоко і молочні продукти. Заборона вступає в силу з метою уникнути зараження АЧС тварин", - йдеться в повідомленні.

За даними литовського відомства, дозволено ввозити в вигляді виключення молочні суміші для дітей, а також дитяче харчування. Крім того, дозволено ввозити спеціальний лікувальний корм для домашніх тварин, якщо кількість ввезеного продукту на одну особу не перевищує двох кілограмів.

Винятком для ввезення у країни ЄС є продукти, які до відкриття упаковки не повинні були міститися в холодильнику, продукти запаковані у спеціальні упаковки виробника.

Зазначається, що в країни ЄС дозволяється ввозити до двох кілограмів меду і медової продукції, яйця, живих устриць, мідій і равликів, до 20 кілограмів рибної продукції (свіжа риба має бути випотрошена, дозволено ввезення сушеної, солоної, копченої риби та рибних консервів).

Крім того, дозволено ввозити до 125 грамів осетрової ікри.