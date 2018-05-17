Рада в першому читанні прийняла законопроект про скасування держрегулювання цукрової галузі

Метою прийняття законопроекту є скасування квот, які відмежовують поставки цукру на внутрішній ринок, і мінімальних цін на цукор і цукровий буряк.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, яким пропонується скасувати мінімальні ціни на реалізацію цукрових буряків і встановлені квоти на його виробництво.

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За ухвалення законопроекту "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру" у першому читанні проголосували 242 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Цей документ визнає недійсними норми Закону "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", якими обмежуються поставки цукру на внутрішній ринок і встановлюються мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк.

Згідно пояснювальній записці, законопроект розроблено з метою скасування Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" та визнання його таким, що не виконав поставлені завдань, не сприяє сталому функціонуванню бурякоцукрової галузі на ринкових засадах і не забезпечує подальший розвиток галузі. Також у записці зазначається, що законопроект передбачає скасування Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", яким передбачена норма про обов'язкових мінімальних цін на реалізацію цукрових буряків для виробництва цукру квоти "А" та цукор квоти "А".

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Як повідомляв УНІАН, Закон "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" був прийнятий Верховною Радою в 1999 році. Метою встановлення мінімальних цін на цукор та цукрові буряки було прагнення не допустити падіння цін цукру на внутрішньому ринку нижче економічно обґрунтованого рівня. Крім того, закон уповноважує Кабмін щорічно визначати максимальний обсяг виробництва цукру для кожного заводу (квота "А").

27 квітня 2016 року Кабмін вніс до Верховної Ради розроблений Мінагропродом законопроект №4532 про скасування практики розподілу державою квот на виробництво цукру та встановлення мінімальної ціни на нього. В уряді вважають, що держрегулювання не забезпечує розвитку галузі і залучення інвестицій.

Кабінет міністрів України в січні 2017 року встановив мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк на 2017-2018 маркетинговий рік (МР, вересень 2017 – вересень 2018).

Згідно з ухваленим рішенням, мінімальна оптово-відпускна ціна цукрових буряків урожаю 2017 року складе 633,1 гривні за 1 тонну, а цукру – 9172,6 гривні за тонну (без ПДВ).

Також уряд оцінив максимальний обсяг виробництва цукру (квота "А") поточного маркетингового року в 1,64 тисячі тонн.