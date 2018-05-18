Фермери Донбасу отримають молодняк домашньої птиці від ООН

Птиця надійде в 32 села Донецької області та 19 сіл Луганської області в період з 10 по 31 травня.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) в рамках програми з реагування на надзвичайні ситуації в Україні надасть 2,75 тис. фермерам з Луганської та Донецької областей молодняк домашньої птиці, повідомила прес-служба ФАО.

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"Кожен фермер отримує на вибір 30 курчат, 25 індичат або 25 каченят. Поставка молодняка сприятиме збільшенню виробництва яєць в самих господарствах і дасть їм можливість виходу на місцеві ринки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, організація надасть птицю в 32 села Донецької області та 19 сіл Луганської області в період з 10 по 31 травня.

ФАО також повідомила, що раніше фермери отримали по 10 кг комплексного корму для забезпечення повноцінного харчування пташенят.

"Це вже друга хвиля розподілу птиці в рамках поточного проекту з надання допомоги в надзвичайних ситуаціях. Наш досвід минулого року показує, що непрацевлаштована освічена молодь у сільській місцевості може легко отримати дохід від продажу вирощеної птиці. Жінки та студенти також можуть займатися невеликим бізнесом одночасно з повсякденною діяльністю", - цитує прес-служба програмного менеджера ФАО Андре Арріаза.

Повідомляється, що за період 2016-2018 роках ФАО підтримала близько 35 тис. домогосподарств різними видами сільськогосподарських ресурсів, серед яких насіння овочів, системи крапельного зрошення, корми для тварин і т. д.

У ФАО відзначили, що бюджет програми з реагування на надзвичайні ситуації в Україні становить 2,3 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Європейська комісія виділила Україні 24 мільйони євро в якості гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на сході України. Японія в лютому 2018 року на гуманітарну підтримку східних областей і їх відновлення виділила Україні 3,6 млн дол.