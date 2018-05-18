До 100 мільйонів тонн: експерт дав прогноз щодо майбутніх врожаїв зернових

Загальна вартість додаткових врожаїв зернових, технічних та плодовоовочевих культур може становити 135 мільярдів гривень.

За 5-8 років Україна за рахунок відновлення зрошувальних і дренажних систем може збільшити валове виробництво зернових до 100 мільйонів тонн, вважає президент Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало.

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"Ми розробили проект Стратегії відновлення та розвитку зрошувальних і дренажних систем до 2030 року. Вона дозволить щорічно додатково отримувати 8 млн тонн зернових, ще 3,5 мільйона тонн технічних культур і 11 мільйонів тонн плодоовочевих. Загальна вартість цих додаткових врожаїв - 135 мільярдів гривень. Загалом протягом найближчих 3-5 років Україна має можливість збільшити валове виробництво на рівні 80 мільйонів тонн, а через 5 років - на рівні 100 мільйонів тонн, - наводяться слова Гадзало на сайті академії.

Повідомляється, що вартість проекту відновлення 1,2 мільйона га зрошуваних і 1 мільйона га дренажних систем - 4,2 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, врожай зернових в Україні в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 - червень 2019), згідно з прогнозом, може зрости на 3% порівняно з 2017-2018 МР і становити 61,85 мільйона тонн. Зокрема, урожай пшениці в 2018-2019 МР може зрости на 2,2% - до 27,1 мільйона тонн, кукурудзи – на 9%, до 27 мільйонів тонн, ячменю може скоротитися на 9,3% - до 7,8 мільйона тонн.