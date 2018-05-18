ДПЗКУ вже профінансувала українських аграріїв на 450 мільйонів

За результатами показників форвардних закупівель ранніх зернових врожаю 2018 року лідирують Хмельницький, Волинсько-Рівненський, Сумський та Дніпропетровсько-Запорізький регіональні відділи.

Державна продовольчо-зернова корпорація в рамках весняної форвардної програми по закупівлі ранніх і пізніх зернових культур профінансувала українських аграріїв на суму понад 450 мільйонів гривень, - повідомила прес-служба корпорації.

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"На сьогодні план закупівлі пшениці врожаю 2018 року виконано на 100%. Сільгоспвиробників профінансовані на суму понад 450 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

ДПЗКУ зазначила, що в кінці травня закінчується етап укладення форвардних договорів на постачання пшениці, ячменю та вівса і додала, що зараз вони зосереджені на закупівлю стратегічної експортної зернової культури - кукурудзи врожаю 2018 року, яку за планом програми корпорація має намір закупити 300 тисяч тонн на суму 900 мільйонів гривень передоплати.

Корпорація також повідомила, що за результатами показників форвардних закупівель ранніх зернових врожаю 2018 року лідирують Хмельницький, Волинсько - Рівненський, Сумський та Дніпропетровсько-Запорізький регіональні відділи.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ планує профінансувати аграріїв у межах форвардних закупівель озимих культур урожаю 2018 року на 1,5 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.