Росія відновлює імпорт субпродуктів з Франції, Данії, Італії та Нідерландів

Росія відновлює імпорт субпродуктів великої рогатої худоби і птиці, жиру і м'ясного борошна з Франції, Данії, Італії та Нідерландів. Про це повідомляється на сайті Россільгоспнагляду.

Читайте також"Антисанкциї" Путіна змусили Росію зняти 10-літня заборону на свинину з КитаюЯк наголошується в повідомленні, "ветеринарні служби країн-постачальників нададуть Россільгоспнагляду списки підприємств, що відповідають вимогам Митного союзу і Росії. До початку поставок ці підприємства, також працездатність системи попереднього повідомлення, будуть перевірені Россільгоспнаглядом. Компетентна служба країни-постачальника після отримання від Россільгоспнагляду інформації про випадки виявлення порушень вимог і норм Митного союзу при проведенні документального і фізичного контролю при ввезенні підконтрольних товарів на територію Росії і Митного союзу, а також первинного виявлення заборонених і шкідливих речовин у продукції моніторингових лабораторних досліджень за мікробіологічними та хіміко-токсикологічним показниками, проводитиме розслідування по кожному випадку виявлених порушень".

Поставки субпродуктів із зазначених країн були зупинені Росією

21 жовтня через антисанкції.