Україна вже експортувала понад 14 млн тонн зерна

Українські аграрії, станом на 21 листопада, з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 р. – червень 2015 р.) експортували 14,2 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, обсяг експорту пшениці становив 7,1 млн тонн, кукурудзи – 3,6 млн тонн, ячменю – 3,3 млн тонн.

Крім того, на 21 листопада на кораблі завантажено 288 тис. тонн зернових.

Читайте такожЗалізниці України збільшили перевезення зерновихЯк повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує експорт зернових з України у 2014/2015 МР на рівні 36,7 млн. тонн проти 32,4 млн тонн, які країна поставила на зовнішні ринки попереднього МР.

Урожай зернових у країні, за оцінками відомства, може становити 63,2 млн тонн.