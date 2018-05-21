Середні ціни на сільгосппродукцію в Україні зросли на 12%

Продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 9,5%, тваринництва – на 24,4%.

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-квітні 2018 року зросли на 12,1% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 9,5%, а тваринництва – на 24,4%, порівняно з січнем-квітнем 2017 року.

За даними Держстату, у квітні порівняно з березнем цього року сільгосппродукція подорожчала на 3,6%. Зокрема, рослинницька продукція зросла в ціні на 5,2%, а тваринницької – подешевшала на 3,3%.

Відзначається, що, порівняно з квітнем 2017 року, середні ціни в квітні цього року зросли на 13,9%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася 11,8%, а тваринництва - на 24,5%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в 2017 році зросли на 11,5% в порівнянні з 2016 роком. При цьому, продукція рослинництва в 2017 році подорожчала на 7,3%, а тваринництва – на 30,7%.