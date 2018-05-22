У Мінагропроді розповіли, як зима позначилася на озимих

За даними відомства, минула зима стала найуспішнішою для перезимівлі озимих за всю історію спостережень.

Минула зима стала найуспішнішою для перезимівлі озимих культур за всю історію спостережень, в цей період загинуло менше 0,1% озимих, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

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"Завдяки сприятливим погодним умовам, які склалися взимку-навесні 2018 року, озимі культури продовжують вегетацію на 7,2 мільйона га (майже 100%). Загинуло в період перезимівлі тільки 5,2 тисячі га (менше 0,1% від засіяних площ). Такий успішної перезимівлі озимих культур не спостерігалося на території України за всю історію спостережень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, продовжують вегетацію пшениця і тритикале – 6,3 мільйона га, ячмінь - 826 тисяч га, жито - 149 тисяч га, ріпак - 1 мільйон га.

Також у міністерстві відзначили, що триває посівна кампанія пізніх ярих культур. Станом на 21 квітня ярі зернові та зернобобові культури (з кукурудзою) посіяні на площі 6,9 мільйона га (93% до прогнозу). Ранні ярі зернові посіяні на площі 2,3 мільйона га (96%), (пшениця - 166 тисяч га, або 95%, ячмінь - 1,5 мільйона га, або 96%, овес - 189 тисяч га, або 92% і гороху - 416 тисяч га, або 99%), кукурудза на зерно посіяна на площі 4,4 мільйона га (95%), гречка - на 69 тисяч га (46%), просо - на 32 тисячі га (57%).

Крім того, тривають роботи з сівби технічних культур. Цукровим буряком засіяно 280 тисяч га (94%), соняшником - 5,4 мільйона га (98%), соєю -1,6 мільйона га (81%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, озимі культури на зерно під урожай 2018 року посіяні на площі 7,3 мільйона га, або 101% до площ, засіяних під урожай 2017 року.