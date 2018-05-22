Депутати хочуть запровадити французьку модель доступу фермерів до купівлі землі

У разі прийняття закону фермери зможуть після 7 років оренди викуповувати земельні ділянки площею до 5 га.

Верховна Рада в першому читанні прийняла за основу законопроект, який спрямований на стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств.

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За прийняття відповідного законопроекту №7060 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності" в першому читанні проголосували 230 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначив, представляючи законопроект, народний депутат Вадим Івченко (фракція партії "Батьківщина") сьогодні в Україні близько 4,5 мільйона одноосібних господарств, які не мають статусу сільгосптоваровиробника.

"Фактично вони виробляють продукцію, але не мають статусу сільгосптоваровиробника. Це ті люди, які роблять для нас продовольчі набори. Це ті люди, які займаються овочівництвом та садами, половиною продукції тваринництва, 80% молока. У них немає статусу. Відповідно, ці люди не платять податки, не наповнюють місцеві бюджети", - підкреслив він.

За його словами, прийняття законопроекту дозволить розблокувати створення фермерських господарств, а також спростить їх перехід в легальний статус.

"Цей законопроект дає доступ цією земельною фермерам до землі. Ми запропонували французьку модель. Якщо ти береш землю як земельна фермер, орендуєш її, працюєш на цій землі, через 7 років ти можеш приватизувати, але це вже не два гектари, а до п'яти", - сказав він.

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Івченко зазначив, що законопроект скасовує корупційну модель безоплатної приватизації земель – тепер безоплатна приватизація буде застосовуватися виключно до працівників соціальної сфери села, а також ветеранів АТО та Революції гідності.

Також законопроект впроваджує вимоги до використання земельних ділянок.

"Земля використовується виключно для вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, органічної продукції, збереження і переробки сільгосппродукції. Земля використовується виключно в господарській діяльності сімейного фермерського господарства і такі обмеження будуть в реєстрі майнових прав", - зазначив він.

За словами Івченка, після закінчення терміну оренди фермерські господарства матимуть право безоплатно отримати до 5 га землі, продовжити оренду ділянки без аукціону або викупити його протягом 20 років.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Кабінет міністрів України схвалив та направив до Верховної Ради законопроект про передачу у власність фермерам 500 тисяч га земель сільгосппризначення, які на даний момент перебувають у постійному користуванні і не можуть бути передані у спадок.