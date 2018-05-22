Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну зняти мораторій на продаж землі

Суд зазначив, що жодна інша країна, що входить до Ради Європи, не вводила такої заборони, і підкреслив невідповідність підходу України до припинення мораторію.

Абсолютна заборона в Україні на купівлю і продаж земель сільськогосподарського призначення порушує Європейську конвенцію з прав людини.

Читайте такожВартість землі в Україні може зрости втричі - Світовий банк

Відповідне рішення ухвалив Європейський суд з прав людини у справі "Зеленчук і Цицюра проти України", передає «Європейська правда».

Справа стосувалася скарги двох громадян України щодо державної заборони на продаж сільськогосподарських угідь, яка, за їх заявою, порушує їхні права власності як власників таких ділянок.

Суд зазначив, що після падіння Радянського Союзу Україна переважно роздавала сільськогосподарські угіддя людям, які раніше працювали в колгоспах, але ввела, нібито тимчасово, заборону на продаж такої землі.

"Уряд стверджував, що цей крок завадить концентрації землі в руках декількох людей, зупинить зубожіння жителів сільської місцевості і гарантує, що земля і надалі буде оброблятися. Проте суд встановив, що держава не забезпечила справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників", - йдеться в повідомленні.

Суд зазначив, що жодна інша країна, що входить до Ради Європи, не вводила такої заборони, і підкреслив невідповідність підходу України до припинення мораторію.

"Також незрозуміло, чому не такі жорсткі обмежувальні заходи були б менш ефективними для досягнення тих же цілей", - наголошується в рішенні.

Суд постановив, що український уряд має вжити законодавчих заходів для забезпечення необхідної справедливості балансу для власників сільськогосподарських земель, хоча це не означає, що Україна повинна негайно ввести необмежений ринок сільськогосподарських угідь.

Ніякої грошової компенсації заявникам не присуджено. "Однак якщо держава проявить необгрунтовану затримку в прийнятті необхідних заходів, грошові виплати можуть стати гарантованими", - зауважив суд.

Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими для виконання державами-членами Ради Європи; це стосується також положень, що містять вимогу про зміну національного законодавства. У той же час ЄСПЛ не має юридичних інструментів для самостійної зміни законодавства. Остаточне рішення має приймати національна влада.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року в черговий раз був продовжений мораторій на продаж сільгоспземель до 2019 року. Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.