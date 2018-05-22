Рада дозволила повернення ПДВ при експорті олійних тільки для великих агрохолдингів

Законопроект враховує інтереси сільськогосподарських виробників, які експортують олійні культури, і стимулює розвиток в Україні підприємств з переробки насіння олійних культур.

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає повернення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тільки сільськогосподарським виробникам при експорті вирощених ними сої та насіння ріпаку, що виключає таке відшкодування для дрібних і середніх фермерів.

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За ухвалення законопроекту №7403-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур», автором якого виступила голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, проголосували 249 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

За словами Южаніної, цей законопроект враховує інтереси сільськогосподарських виробників, які експортують олійні культури, і стимулює розвиток в Україні підприємств з переробки насіння олійних культур.

«Ми, розглядаючи це питання, справді напрацювали доопрацьовану версію, щоб надати можливість повернення ПДВ тільки тим сільгоспвиробникам, які вивозять за межі України власно вирощену продукцію. Ви говорите, що це вирішення тільки половини питання, а ви усвідомлюєте, скільки ходить фіктивного ПДВ у зв'язку з тим, що ми ще не закрили сірий ринок з вирощування продукції? Зрозумійте, у нас скоро в бюджеті не буде чим автоматично повертати ПДВ, тому що зараз найбільші експортери - аграрії, і там величезна сума мільярдів, яка два рази пропускається, або три рази, а потім ще відшкодовується з бюджету», - сказала Южаніна.

Своєю чергою, народний депутат Іван Мірошниченко зазначив, що цей законопроект передбачає відшкодування ПДВ тільки великим компаніям.

«Цим законопроектом повертається ПДВ тільки товаровиробнику, однак не всі малі і середні фермери можуть бути експортерами. Для цього необхідно мати досвід, кошти, людей, мати логістику і так далі... Половина аграріїв не отримає (повернення - УНІАН) ПДВ, переробники отримають, а решта матимуть збитки», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами народного депутата від фракції «Самопоміч», члена Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Івана Мірошниченка, збитки виробників олійних культур після скасування відшкодування ПДВ при експорті технічних олійних культур - сої, ріпаку та соняшнику - становитимуть близько 10-12 млрд грн щорічно.

7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, таких як агрохолдинг "Кернел", контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, які володіють більшістю олійноекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною.

На знак протесту проти прийнятого парламентом рішення про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних українські аграрії 18 грудня перекрили автомагістралі в Черкаській, Рівненській і Хмельницькій областях.

Того ж дня Адміністрація президента України повідомила, що глава держави поділяє стурбованість аграріїв через скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних. Прес-служба Адміністрації президента зазначила, що таке рішення парламенту суперечило міжнародним зобов'язанням України, які наша країна взяла на себе при вступі до Світової організації торгівлі і при підписанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

21 грудня 2017 року Верховна Рада України відтермінувала запровадження норми, яка передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої - до 1 вересня 2018 року.