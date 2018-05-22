Депутати прийняли в першому читанні закон про протидію аграрному рейдерству

Законопроектом пропонується створити ефективний механізм використання сільськогосподарських земель з метою запобігання рейдерству та стимулювання зрошення.

Верховна Рада України в першому читанні прийняла за основу законопроект про вдосконалення правил використання масивів земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання рейдерству та стимулювання зрошення.

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За ухвалення відповідного законопроекту №6049-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, вдосконалення правил землекористування в масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» в першому читанні проголосував 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко зазначив, що цей законопроект дасть змогу створити ефективний механізм використання масивів сільськогосподарських земель.

«Пропонується створити ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання рейдерству та стимулювання зрошення, визначити правовий статус земель під польовими дорогами, виключити можливість зміни площі земельних ділянок при проведенні інвентаризації масивів і закріпити правило, за яким умови договору суборенди, який укладається при обміні правами користування земельними ділянками, мають бути не гіршими, ніж умови договору оренди», - повідомив Бакуменко.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, що посилює механізм роботи державних реєстраторів для усунення можливості їх сприяння аграрному рейдерству.

Зокрема, постанова передбачає неможливість зареєструвати неіснуючу земельну ділянку завдяки обов'язковій звірці з даними Держгеокадастру. При цьому держреєстратор буде зобов'язаний повідомляти Держгеокадастр про свої дії. Крім того, державний реєстратор буде зобов'язаний встановити особу суб'єкта правових дій та його правоздатність для усунення можливості здійснення дій з майном за підробленими документами, в тому числі - від імені власника.

Раніше Міністерство юстиції України запровадило механізм автоматичного обміну даними між Державним реєстром майнових прав та Держгеокадастром, який унеможливить реєстрацію подвійних договорів оренди землі та сприятиме боротьбі з аграрним рейдерством.

Президент України Петро Порошенко доручив до кінця 2019 року завершити створення земельного реєстру, який на цей момент заповнений лише наполовину.

У серпні Кабмін прийняв рішення створити оперативні штаби в регіонах спільно з обласними державними адміністраціями, територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастру, Мін'юсту, аграрними асоціаціями для недопущення незаконних захоплень врожаю і землі у фермерів.