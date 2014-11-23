Росіяни скаржаться депутатам на подорожчання продуктів

Заступник голови комітету Держдуми з аграрних питань Надія Школкіна ("Единая Россия") направила в суботу листа голові Федеральної антимонопольної служби (ФАС Росії) Ігорю Артем'єву, в якому вона просить перевірити ціни на борошно, макаронні вироби і крупи та вжити заходи у разі виявлення спекуляцій.

"До Держдуми надходять звернення громадян про різке підвищення роздрібних цін на соціально значущі продовольчі товари, зокрема на борошно пшеничне, макаронні вироби, рисову і гречану крупи", - йдеться в документі, який є у розпорядженні ТАСС.

Школкіна послалася на інформацію Мінсільгоспу РФ, відповідно до якої за станом на 20 листопада 2014 року врожай пшениці (м'яких і твердих сортів) становив 62,2 млн тонн, що на 14,5% більше, ніж у 2013 році, рису - 1,1 млн тонн, що на 10% більше, ніж у минулому році, гречки - 744,7 тис. тонн, що на 27,4% більше, ніж у 2013 році.

Читайте такожУ Росії почалася "гречана криза": не більше 5 кг в одні руки (відео)У зв'язку з цим парламентар просить Артем'єва "провести перевірку ціноутворення на всіх етапах обігу вищеназваної продовольчої продукції та у разі необхідності вжити оперативні заходи із припинення зловживань, а також спекулятивного зростання цін з боку виробників, переробників і торгових мереж при реалізації продовольчої продукції".