Кабмін заборонив ввезення російського шиферу, але зняв заборону на селітру

Уряд скасував заборону на ввезення аміачної селітри з Росії, виключивши її з переліку заборонених до ввезення товарів з митної території РФ.

Кабінет міністрів України скасував заборону на ввезення аміачної селітри з Росії, виключивши її з переліку заборонених до ввезення товарів з митної території РФ у зв'язку з введенням в дію антидемпінгового мита в розмірі 42,96%.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

При цьому перелік заборонених до ввезення товарів був доповнений шифером.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив тимчасово обмежити ввезення мінеральних добрив з Росії і до наступного засідання уряду підготувати рішення про розширення антидемпінгових заходів коди продукції, які можуть використовуватися для нелегального ввезення російських добрив.

Наприкінці лютого в уряді України повідомили про намір мінімізувати нелегальний імпорт до країни російських мінеральних добрив, щодо яких минулого року були введені антидемпінгові мита, шляхом розширення переліків кодів продукції, до якої застосовуються обмежувальні заходи.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в травні минулого року прийняла рішення щодо поновлення антидемпінгового мита на імпорт до України деяких азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції. Дію затверджених антидемпінгових заходів закінчилося 18 квітня цього року.

У травні 2009 року Україна ввела терміном на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ в розмірі 11,91%, за винятком компаній "Дорогобуж" і "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78% відповідно. У 2014 році Україна в рамках проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту аміачної селітри з Росії ухвалила рішення про підвищення мита для російських постачальників до 36,03%, продовживши строк дії спецмит ще на 5 років.