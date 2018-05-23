Україна хоче до 2025 року збільшити поголів'я молочних корів майже до 3 мільйонів

При цьому за останні 30 років поголів'я корів в Україні скоротилося в 4 рази.

Україна в найближчі 7 років планує збільшити поголів'я молочних корів до 2,76 мільйона голів, повідомляє прес-служба Національної академії аграрних наук (НААН) з посиланням на президента академії Ярослава Гадзало.

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"Поголів'я молочних корів за цей термін потрібно довести до 2,76 мільйона голів. Досягти цих показників планується за рахунок власного відтворення, закупівлі телиць у населення та імпорту високопродуктивних нетелей", - наводить прес-служба слова Гадзало.

Він зазначив, що зараз в Україні спостерігається тенденція до скорочення поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі і молочних корів.

"Таке становище галузі обумовлює недостатній рівень виробництва продукції на душу населення, а також зависоку частку м'яса птиці в його загальній структурі", - сказав президент НААН.

За словами Гадзало, за 30 років поголів'я корів в Україні скоротилося в 4 рази, свиней - в 2,9 рази, овець і кіз - більш ніж у 6 разів. Левова частка виробництва продукції тваринництва поки припадає на господарства населення - тут виробляють 70% від загального обсягу молока, утримують 49% поголів'я свиней і 74% поголів'я овець.

Збільшити поголів'я великої рогатої худоби і виробництво продукції тваринного походження у НААН пропонують, дотримуючись Стратегії розвитку сільського господарства на період до 2025 року.

На думку президента академії, стабілізація і нарощування виробництва продукції тваринництва є стратегічною метою реформування агропромислового комплексу України на найближчі роки.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 травня 2018 року становило 3,94 мільйона голів, що на 4,4% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року. Зокрема, поголів'я корів становило 2,03 мільйона голів, що на 3,8% менше, ніж на 1 травня минулого року.