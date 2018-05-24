Дивна позиція Мін'юсту щодо виробництва українського коньяку веде до збитків виробників - експерти

Про це заявив Володимир Кучеренко, директор корпорації "Укрвинпром".

"Українські виробники завмерли в незрозумілій ситуації і терплять збитки замість того, щоб виробляти автентичний український продукт і активно розвивати вітчизняний аграрний сектор", - резюмував Кучеренко

В міністерстві юстиції України за незрозумілих причин вже майже три місяці не реєструють наказ Міністерства аграрної політики, покликаний підвищити вміст в ординарному коньяку якісної вітчизняної сировини, пише uaprom.info.

Про це заявив Володимир Кучеренко, директор корпорації "Укрвинпром", до складу якої входять понад 100 виробників, зокрема "Ужгородський коньячний завод", "Шабо", "ДМК "Таврія", "Одеський коньячний завод" та інші.

За словами Кучеренка, сьогодні виробники ординарних коньяків в Україні мають право виготовляти свою продукцію з застосуванням іноземного сировини. Часто його частка може досягати 100%.

"На жаль, цим часто зловживають "ботлери". Це категорія виробників, у яких весь цикл виробництва полягає в закупівлі імпортної сировини, часто сумнівної якості та розливу його в пляшки. Звичайно, цей вид діяльності набагато прибутковіше праці вітчизняних виробників, які вирощують виноград, викурюють спирт і роблять якісний продукт", - заявив Кучеренко.

Така ситуація, за словами експерта, породжує нечесну конкуренцію, в якій явно програють вітчизняні винороби, які вкладають значні кошти у розвиток виноградників, повний цикл виробництва якісного коньяку, забезпечують робочі місця і розвиток галузі.

Розроблені і погоджені з більшістю вітчизняних виробників Правила, повинні були вирішити цю нелогічність, оскільки зобов'язують виробників планомірно з поступовим збільшенням частки використовувати коньячні спирти вітчизняного виробництва при виготовленні ординарних коньяків України.

Введення запропонованих норм дасть поштовх для припинення стагнації галузі виноградарства, стимулювання розвитку і модернізації заводовпервичного виноробства, виробництва автентичного українського продукту - коньяк України, залучення інвестицій у виноградо - виноробну галузь. Це дасть можливість створити щонайменше 120 тисяч додаткових робочих місць у виноградарських регіонах і допоможе розвитку їх інфраструктури.

Ця ініціатива відповідає регламенту ради ЄС, згідно з яким українським коньяком, може бути лише продукт, в якому 85% сировини вироблено в Україні.

Крім того, виробництво вітчизняних коньячних спиртів за останні три роки показує безперервну динаміку, що дає гарантію в забезпечення вітчизняних виробників якісною сировиною.

Проте, потрапивши на реєстрацію в Мінюст, наказ Мінагрополітики вже три місяці з незрозумілих причин ігнорується.

"Українські виробники завмерли в незрозумілій ситуації і терплять збитки замість того, щоб виробляти автентичний український продукт і активно розвивати вітчизняний аграрний сектор", - резюмував Кучеренко.