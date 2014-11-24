В Україні з 1 січня знизять вартість акцизу на алкоголь і сигарети

Про це йдеться в постанові уряду, розміщеній на урядовому веб-порталі.

Згідно з документом, вартість акцизної марки на алкогольну продукцію з наступного року буде знижена до 0,1926 грн/шт. з 0,27 грн/шт., а на тютюнові вироби - до 0,091 грн/шт. з 0,142 грн/шт.

Цією ж постановою Кабмін затвердив зразок акцизних марок, а також доручив Державній фіскальній службі до 25 грудня поточного року забезпечити виробництво марок і їх продаж у встановленому порядку.

«Припинити з 1 січня 2015 року продаж марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, зразки яких затверджені постановою Кабінету міністрів 13 березня 2013 року», - сказано в документі.

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Крім того, Кабмін рекомендував Нацбанку і держпідприємству «Поліграфічний комбінат «Україна» у двомісячний термін забезпечити та провести конкурс з відбору підприємства з виготовлення захисного елемента марки.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 19 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення знизити вартість акцизної марки для виробників алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Як наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, раніше вартість акцизної марки була надумано збільшена - щоб платити роялті. Причому контроль за переміщенням підакцизних товарів не витримував ніякої критики.

Прем'єр-міністр висловив надію на те, що виробники алкогольної продукції будуть у повному обсязі виконувати податкові зобов'язання, оскільки уряд врахував їхні побажання, пішовши на зниження вартості акцизної марки.

У вересні 2013 року в Україні було запроваджено акцизні марки нового зразка на алкогольну і тютюнову продукцію. Ціна на нові марки для алкогольних напоїв склала до 0,27 грн/шт., а для сигарет - до 0,142 грн/шт. Введення нових акцизних марок було покликане забезпечити більш дієву систему захисту населення від фальсифікатів і підробленої підакцизної продукції.

Водночас у березні 2014 року прем'єр-міністр Яценюк заявив про малоефективність використання акцизної марки, запропонувавши ввести замість неї електронний облік підакцизних товарів. За словами голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, електронна акцизна марка повинна бути запущена у країні до кінця року.

Від 1 липня акцизний збір на спирт і міцні спиртні напої в Україні було підвищено на 25%, до 70,53 грн/л 100% спирту, на пиво - на 42,5%, до 1,24 грн/л.