Росія буде перевіряти на кордоні весь транзит продуктів із Білорусі

Россільгоспнагляд з 24 листопада посилює умови транзиту рослинної продукції із Білорусі через підозри на контрабанду із "заборонених" європейських країн, сказано в повідомленні прес-служби відомства, повідомляє Дзеркало тижня.

З цього дня переміщення такої продукції дозволене виключно через пункти пропуску на державному кордоні РФ. На переконання Россільгоспнагляду, це дозволить запобігти незаконному реекспорту в обхід "санкцій" РФ щодо західних країн.

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"Россільгоспнаглядом прийняте рішення про дозвіл переміщення рослинної продукції... у треті країни, у тому числі у Казахстан, з 24 листопада 2014 року, виключно через пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації, що дозволить запобігти незаконним поставкам рослинної продукції в обхід застосованих Російською Федерацією відповідних економічних заходів", - сказано в повідомленні.

Про можливе обмеження потоку транзитних вантажів із Білорусі голова Россільгоспнагляду Сергій Данкверт попередив місяць тому. Він розповів про випадок, коли за "липовими" документами транзитом з території Білорусі було завезено нібито бразильське м'ясо. Це повинно було бути в Казахстан, але його більша частина "загубилася на території РФ", зазначив він.

Нагадаємо, у червні Білорусь і Казахстан не підтримали Росію в обмеженні імпорту з України.