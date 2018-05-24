Україна скоротила виробництво горілки і коньяку

Виробництво горілки в квітні склало 1 мільйон дал, що на 4,4% більше, ніж місяцем раніше, і на 50% більше, ніж у квітні 2017 року.

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-квітні 2018 року скоротилося на 20,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 3,7 мільйона декалітрів, виробництво коньяку та бренді скоротилася на 9,6% - до 591 тисячі декалітрів.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Виробництво горілки в квітні 2018 року становило 1 мільйон дал, що на 4,4% більше, ніж місяцем раніше, і на 50,1% більше, ніж у квітні 2017 року. Виробництво коньяку та бренді в квітні поточного року становило 591 тисячу дал, що на 10,7% менше, ніж місяцем раніше, і на 2,7% поступається показнику квітня 2017 року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-квітні збільшився на 17,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 2,1 мільйона дал. У квітні поточного року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв становило 558 тисяч дал, що на 14,6% більше, ніж минулого місяця, і на 3,6% менше, ніж у квітні 2017 року.

Дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні у 2017 році скоротилася на 17,6%, коньяку – на 13%, лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в 2017 році збільшився на 18,3%.