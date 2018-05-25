Україна відкрила новий ринок в Азії для експорту курятини і яєць

Держпродспоживслужба узгодила ветеринарний сертифікат на експорт продукції птахівництва до Гонконга.

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів узгодила з компетентним органом спеціального адміністративного округу Гонконг ветеринарний сертифікат на експорт продукції птахівництва.

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Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужба.

«Держпродспоживслужба і компетентний орган Спеціального адміністративного округу Гонконг узгодили ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці та продуктів з нього, яєць і яєчних продуктів з України до Спеціального адміністративного округ Гонконг» - повідомила прес-служба.

З відповідним документом можна ознайомитися на сайті Держпродспоживслужби.

Як повідомляв УНІАН,у липні 2017 року делегація компетентного органу Спеціального адміністративного округу Гонконг перебувала в Україні з метою вивчення можливості експорту продукції птахівництва.

За даними Державної служби статистики, поголів'я птиці в Україні на 1 травня 2018 року збільшилось на 1,2% - до 201 млн голів.