Україна відкрила новий ринок в Азії для експорту курятини і яєць
Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів узгодила з компетентним органом спеціального адміністративного округу Гонконг ветеринарний сертифікат на експорт продукції птахівництва.
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Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужба.
«Держпродспоживслужба і компетентний орган Спеціального адміністративного округу Гонконг узгодили ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці та продуктів з нього, яєць і яєчних продуктів з України до Спеціального адміністративного округ Гонконг» - повідомила прес-служба.
З відповідним документом можна ознайомитися на сайті Держпродспоживслужби.
Як повідомляв УНІАН,у липні 2017 року делегація компетентного органу Спеціального адміністративного округу Гонконг перебувала в Україні з метою вивчення можливості експорту продукції птахівництва.
За даними Державної служби статистики, поголів'я птиці в Україні на 1 травня 2018 року збільшилось на 1,2% - до 201 млн голів.