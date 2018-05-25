Порошенко заявив, що підтримує скасування мораторію на продаж землі, але перебуває в меншості

Голова держави має намір продовжити докладати зусилля для "перемоги здорового економічного глузду".

Президент України Петро Порошенко підтримує скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, але перебуває в політичній меншості.

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Про це глава держави заявив на засіданні Національної інвестиційної ради в Києві.

«Чинний мораторій на продаж земель стримує інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку і позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю. Але навіть рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона на купівлю і продаж земель сільськогосподарського призначення порушує Європейську конвенцію з прав людини, не протверезило наших популістів. Мушу визнати, що я в цьому питанні, хоч і стою на позиціях української Конституції та європейського права, але поки що перебуваю в політичній меншості», - сказав президент.

Глава держави зазначив, що продовжить докладати зусилля щодо зміни політичної ситуації.

«Але я продовжу докладати свої зусилля, щоб добитися в цьому питанні перемоги здорового економічного глузду. Для вирішення такої проблеми демократія вимагає часу і сили, але сили переконання. І, звичайно, роботи з громадською думкою», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада продовжила діючий в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

За оцінкою Світового банку, скасування мораторію дасть змогу приносити економіці України 0,7-1,5 млрд дол. щорічно.