Лише в Японії: Coca-Cola вперше випустила в продаж алкогольний напій

За межами Японії Lemon-Do, рецепт якого тримається в строгому секреті, Coca-Cola продавати не планує.

Перший в історії Coca-Cola алкогольний напій надійшов у продаж в Японії.

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Про це повідомляє видання Meduza.io.

Напій Lemon-Do в трьох варіантах міцності - 3, 5 та 7% - з'явився в магазинах в понеділок, 28 травня. Банка об'ємом 350 мл коштує 150 ієн (близько 40 гривень).

За межами Японії Lemon-Do, рецепт якого тримається в строгому секреті, Coca-Cola продавати не планує.

Як повідомляв УНІАН, Coca-Cola планує завоювати частку в сегменті "чжухай" - напоїв з фруктовими смаками, що містять близько 5% алкоголю.

Ринок напоїв "чжухай", за даними японських аналітиків, з 2013 року демонструє щорічне зростання на 5-25%.

Coca-Cola, як і інші виробники газованих безалкогольних напоїв, останні роки стикається зі зниженням продажів по всьому світу. Така тенденція пов'язана з тим, що споживачі скорочують споживання напоїв, що містять цукор.