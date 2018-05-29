Експерти прогнозують зменшення врожаю сої в Україні

Обсяги експорту сої можуть скоротитися на 7,7% і складуть 1,2 млн тонн.

Урожай сої в Україні в 2018-2019 МР (МР, вересень 2018 - серпень 2019), за прогнозами експертів Міжнародної ради по зерну, може зменшитися на 7,5%, або на 0,3 млн тонн, до 3,7 млн тонн.

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Про це йдеться у звіті Міжнародної ради по зерну IGC.

За даними експертів, обсяги експорту сої в 2018-2019 МР (МР, вересень 2018 - серпень 2019) можуть скоротитися на 7,7%, або 0,1 млн тонн, і становити 1,2 млн тонн.

IGC прогнозує, що в 2018-2019 МР (МР, липень 2018 - червень 2019) загальне виробництво зернових в Україні може становити 63,5 млн тонн, що на 3,6%, або на 2,2 млн тонн, що менше за попередній маркетинговий рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" прогнозували урожай сої в 2017-2018 МР на рівні 3,6-3,7 млн тонн.

За даними Держпродспоживслужби, українські аграрії станом на 4 травня експортували понад 2,5 млн тонн сої, що на 0,2 млн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Аграрії України в 2016-2017 МГ експортували 43,8 млн тонн зернових, при цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна рада по зерну IGC – організація міжурядового рівня, що сприяє просуванню зернової галузі та контролює виконання Конвенції з торгівлі зерном.