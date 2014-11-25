Coca-Cola випускатиме молоко

Міжнародна компанія Coca-Cola працює над своїм власним брендом дорогого молока під назвою Fairlife. Про це повідомляє у вівторок, 25 листопада, Дождь із посиланням на газету The Telegraph.

Fairlife коштуватиме вдвічі більше, ніж звичайне молоко. У компанії зазначають, що їх продукт містить на 50% більше протеїну і на 30% більше цукру, ніж звичайне молоко на полицях магазину. Крім того, нове молоко не містить лактозу.

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«Ми збираємося інвестувати в молочний бізнес, аби побудувати бренд. Звичайно, нам не будуть відразу сипатися гроші з неба протягом кількох найближчих років. Але якщо ви робите свою роботу добре, то гроші будуть пізніше», - розповів старший віце-президент компанії Сенді Дуглас.

Видання пише, що Coca-Cola виходить на ринок молока в дуже складний для цього бізнесу час. Продаж традиційного молока скорочуються через зростання продажу ароматизованого товару з високим вмістом протеїну.