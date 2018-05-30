Частка ідентифікації приплоду великої рогатої худоби зросла в 5 разів

Також повідомляється, що за минулий рік майже на півтисячі одиниць збільшилася кількість фермерських господарств.

Частка ідентифікації приплоду великої рогатої худоби в I кварталі поточного року зросла у 5 разів - з 9% до 45%, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

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"За даними державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин", частка ідентифікації приплоду ВРХ в I кварталі поточного року зросла у 5 разів - з 9% (торік) до 45%. Тобто, населення почало реєструвати молодняк, і тепер ми маємо чіткішу і коректнішу картину того, що відбувається в галузі", - написав він.

Також перший заступник міністра зазначив, що за минулий рік майже на півтисячі одиниць збільшилася кількість фермерських господарств.

"Ми маємо підстави вважати, що більшість з тих, хто сформував цю дельту - це вже існуючі господарства, які легалізували свій статус", - сказав Мартинюк.

На його думку, причина зростання легалізації в агросекторі - державні програми підтримки, в яких обов'язкова умова - офіційний статус фермерського господарства і коректно оформлені земельні ділянки у власності або у користуванні.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 травня 2018 року склало 3,94 мільйона голів, що на 4,4% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року.