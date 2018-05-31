Українські аграрії за програмами держпідтримки придбали техніки на 355 мільйонів

14:50, 31 травня 2018
Агро
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Українські аграрії за програмами держпідтримки придбали техніки на 355 мільйонів / фото УНІАН

За програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки українські аграрії на початок травня придбали техніки та обладнання на загальну суму 354,6 млн грн, повідомив під час онлайн-конференції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

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"Станом на 1 травня 2018 року за програмою аграрії придбали 953 од. техніки та обладнання на загальну вартість (з ПДВ) 354,6 млн грн", - сказав він.

"Отримали компенсацію 667 сільгосптоваровиробників на суму 70,7 млн грн.", - додав Мартинюк.

Він також повідомив, що, за попередніми розрахунками, обсяг коштів для виплати часткової компенсації аграріям за травень 2018 року становитиме близько 50 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 млрд грн. З цієї суми 4 млрд передбачені на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

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Теги: #аграрії#сільгосптехніка#держпідтримка сільгоспвиробників