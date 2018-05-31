Українські аграрії за програмами держпідтримки придбали техніки на 355 мільйонів

Обсяг коштів для виплати часткової компенсації аграріям за травень 2018 року становитиме близько 50 млн грн.

За програмою часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки українські аграрії на початок травня придбали техніки та обладнання на загальну суму 354,6 млн грн, повідомив під час онлайн-конференції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

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"Станом на 1 травня 2018 року за програмою аграрії придбали 953 од. техніки та обладнання на загальну вартість (з ПДВ) 354,6 млн грн", - сказав він.

"Отримали компенсацію 667 сільгосптоваровиробників на суму 70,7 млн грн.", - додав Мартинюк.

Він також повідомив, що, за попередніми розрахунками, обсяг коштів для виплати часткової компенсації аграріям за травень 2018 року становитиме близько 50 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 млрд грн. З цієї суми 4 млрд передбачені на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.