Росія запідозрила Швейцарію в контрабанді яблук - погрожує заборонити імпорт

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) розглядає можливість заборони на імпорт рослинної продукції з Швейцарії через підозроу в контрабанді яблук.

Такі заходи можуть бути прийняті в тому випадку, якщо країна до 5 грудня не надасть обсяги вирощування рослинної продукції і не підтвердить автентичність фітосанітарних сертифікатів на поставлені в Росію товарні партії. Про це йдеться в повідомленні служби, передає ТАСС.

"(Додаткову - прим. ред.) інформацію Россільгоспнагляд хотів би отримати протягом десяти днів після сьогоднішніх переговорів, що дозволить уникнути введення захисних обмежувальних заходів", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожРосія буде перевіряти на кордоні весь транзит продуктів із БілорусіЗа даними Россільгоспнагляду, Швейцарія значно збільшила поставки в Росію декількох видів рослинної продукції після введення продэмбарго, в тому числі яблук - у 400 разів.

"У зв'язку з цим у Россільгоспнагляду виникли підозри, що не вся ця продукція є дійсно швейцарською", - зазначають у російському відомстві.

Читайте такожДержветфітослужба України викрила Россільгоспнагляд у брехні